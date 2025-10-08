Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков раскрыл главную тему предстоящей встречи Путина и Алиева в Душанбе

Главным пунктом повестки станет обсуждение двусторонних отношений между РФ и Азербайджаном.

В четверг, 9 октября, в Душанбе пройдет встреча президента России Владимира Путина и главы Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, завтра запланирована встреча с президентом Азербайджана Алиевым», — подтвердил представитель Кремля во время общения с журналистами.

По его словам, главным пунктом повестки станет обсуждение двусторонних отношений между странами.

Песков подчеркнул, что сам факт проведения переговоров говорит о намерении лидеров обсудить все актуальные вопросы. Он отметил, что не может говорить за азербайджанских коллег, однако подчеркнул, что с российской стороны сохраняется позитивный настрой.

Ранее собщалось, что вечером 8 октября Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Таджикистан.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше