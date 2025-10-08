Песков раскрыл главную тему предстоящей встречи Путина и Алиева в Душанбе

В четверг, 9 октября, в Душанбе пройдет встреча президента России Владимира Путина и главы Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да, завтра запланирована встреча с президентом Азербайджана Алиевым», — подтвердил представитель Кремля во время общения с журналистами.
По его словам, главным пунктом повестки станет обсуждение двусторонних отношений между странами.
Песков подчеркнул, что сам факт проведения переговоров говорит о намерении лидеров обсудить все актуальные вопросы. Он отметил, что не может говорить за азербайджанских коллег, однако подчеркнул, что с российской стороны сохраняется позитивный настрой.
Ранее собщалось, что вечером 8 октября Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Таджикистан.