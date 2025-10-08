Профессор Малинен предположил о наличии приказа о третьей мировой войне

Узнать больше по теме

Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото

Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.