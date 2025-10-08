Профессор Малинен предположил о наличии приказа о третьей мировой войне

Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен предположил, что кто-то мог отдать приказ подтолкнуть мир к началу третьей мировой войны.
«Я считаю вероятным, что был отдан приказ подтолкнуть мир к третьей мировой войне и ядерному холокосту», — написал Туомас Малинен в соцсети.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что третья мировая война может начаться в любой момент из-за ошибки какой-либо крупной державы.
При этом, по словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп способны предотвратить начало третьей мировой войны.