Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Профессор Малинен предположил о наличии приказа о третьей мировой войне

Туомас Малинен предположил о наличии приказа подтолкнуть мир к началу «ядерного холокоста».

Источник: Аргументы и факты

Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен предположил, что кто-то мог отдать приказ подтолкнуть мир к началу третьей мировой войны.

«Я считаю вероятным, что был отдан приказ подтолкнуть мир к третьей мировой войне и ядерному холокосту», — написал Туомас Малинен в соцсети.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что третья мировая война может начаться в любой момент из-за ошибки какой-либо крупной державы.

При этом, по словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп способны предотвратить начало третьей мировой войны.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше