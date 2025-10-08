Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кремль подтвердил внезапную встречу Путина и Алиева в Душанбе

В Душанбе, куда президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом, состоится его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В Душанбе, куда президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом, состоится его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Переговоры пройдут в четверг, 9 октября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрия Пескова.

Несмотря на то, что официальной темой заявлены «двусторонние отношения», представитель Кремля дал понять, что повестка может быть гораздо шире.

«Сам факт проведения встречи говорит о намерении двух лидеров обсудить все насущные моменты», — подчеркнул Песков, не уточнив, о каких именно моментах идет речь, передает ТАСС.

Он также добавил, что не может говорить за азербайджанскую сторону, однако «с российской стороны — позитивный настрой».

Встреча пройдет на полях крупных международных мероприятий — саммита «Центральная Азия — Россия» и заседания Совета глав государств СНГ, которые состоятся в столице Таджикистана. В рамках своего визита Владимир Путин также проведет полноформатные переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше