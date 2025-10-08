В Индии из-за приема сиропа от кашля умерли по меньшей мере 20 детей

В ходе расследования выявлено свыше 300 грубых нарушений при производстве сиропа. В частности, в составе детского сиропа было найдено токсичное вещество диэтиленгликоль, допустимые пределы которого были повышены на 50%. Уточняется, что для снижения стоимости производства фирма добавляла его в сироп вместо безопасных фармацевтических ингредиентов.