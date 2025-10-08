В Индии из-за приема сиропа от кашля умерли по меньшей мере 20 детей

В Индии не менее 20 детей умерли вследствие приема сиропа от кашля Coldrif, который произведен индийской компанией Sresan Pharmaceuticals, сообщает издание Hindustan Times. Об этом информирует ТАСС.
Еще пятеро детей находятся в критическом состоянии.
Отмечается, что первый смертельный случай был зафиксирован 2 сентября. 14 детей скончались в центральном штате Мадхья-Прадеш. По информации Министерства здравоохранения данного региона, сироп от кашля стал причиной острой почечной недостаточности, которая и привела к смерти.
Сообщается, что власти штата Тамилнад уже закрыли предприятие Sresan Pharmaceuticals. Руководству организации предъявили обвинения в непредумышленном убийстве, фальсификации препаратов, а также нарушении закона о выпуске фармацевтической продукции.
В ходе расследования выявлено свыше 300 грубых нарушений при производстве сиропа. В частности, в составе детского сиропа было найдено токсичное вещество диэтиленгликоль, допустимые пределы которого были повышены на 50%. Уточняется, что для снижения стоимости производства фирма добавляла его в сироп вместо безопасных фармацевтических ингредиентов.
По сведениям агентства Reuters, данный сироп продавался только в Индии. Всемирная организация здравоохранения попросила индийское правительство подтвердить, что сироп не экспортировался за рубеж.