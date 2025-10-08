Не так давно Life.ru рассказывал, как новый президент Польши Кароль Навроцкий признался, что регулярно беседует с духом маршала Юзефа Пилсудского. Этот государственный деятель был одним из самых влиятельных польских политиков начала 20-го века и возглавлял страну в войне 1920 году в войне против СССР, а также руководил Второй Речью Посполитой. Многие поляки считают его национальным героем, однако в России относятся к Пилсудскому критично из-за русофобских взглядов и притеснений нацменьшинств. На тему «общения» Навроцкого с Пилсудским высказывался российски лидер Владимир Путин, посоветовав польскому коллеге учесть ошибки, совершённые его предшественником.