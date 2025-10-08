Лавров назвал план Трампа по Газе реалистичным при условии принятия палестинцами

«Еще раз возвращаясь к плану Дональда Трампа. План реалистичный, если его примут палестинцы», — сказал Лавров, подчеркнув важность прекращения всех боевых действий, передает ТАСС. Глава российского МИД отметил, что предложение Трампа, состоящее из «20 пунктов», сформулировано достаточно общо и упоминает слово «государственность» только в контексте того, «что останется от сектора Газа», без упоминания Западного берега. При этом Лавров назвал этот план лучшим из имеющихся вариантов.