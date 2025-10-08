Ричмонд
Представитель Госдепа находится с визитом в Москве

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Директор офиса по России госдепартамента США Питер Андреоли находится с визитом в Москве для проведения плановых консультаций с американскими дипломатами, заявили РИА Новости в посольстве США в РФ.

Источник: © РИА Новости

«Господин Андреоли находится с визитом в Москве для проведения плановых консультаций с дипломатами американского посольства. У него также состоялись некоторые другие ограниченные контакты, включая встречи в министерстве иностранных дел для обсуждения вопросов работы посольств в обеих странах», — заявили в посольстве.