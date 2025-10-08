Лавров: План Трампа по Газе — лучшее, что сейчас есть

Лавров подчеркнул, что план может сработать, если его поддержат палестинцы. Главная цель — остановить кровопролитие, спасти жизни и восстановить разрушенный сектор Газа. Россия считает важным прекращение боевых действий. Министр отметил, что сейчас в Египте идут непрямые переговоры с участием Турции, Катара, США и Израиля, которые через посредников общаются с ХАМАС.