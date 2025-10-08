Лавров: План Трампа по Газе — лучшее, что сейчас есть

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью проекту «Мосты на Восток» назвал план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа лучшим из имеющихся вариантов.
Лавров отметил, что план включает 20 пунктов, где упоминается «государственность», но не уточняется статус Западного берега. По его словам, это предложение остается наиболее приемлемым для арабов и не вызывает отторжения у Израиля.
Лавров подчеркнул, что план может сработать, если его поддержат палестинцы. Главная цель — остановить кровопролитие, спасти жизни и восстановить разрушенный сектор Газа. Россия считает важным прекращение боевых действий. Министр отметил, что сейчас в Египте идут непрямые переговоры с участием Турции, Катара, США и Израиля, которые через посредников общаются с ХАМАС.
Лавров добавил, что ХАМАС настаивает на гарантиях прекращения ударов, чтобы избежать повторения боев. По его словам, прошлые договоренности сорвались, так как Израиль возобновил боевые действия, обвиняя ХАМАС в невыполнении условий. Министр призвал тщательно проработать детали, чтобы избежать новых конфликтов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает любые усилия президента США Дональда Трампа, направленные на урегулирование кризиса в секторе Газа.