Песков рассказал, что Путин и Алиев проведут двустороннюю встречу

Лидеры России и Азербайджана обсудят двусторонние отношения.

Источник: Комсомольская правда

В Душанбе в четверг, 9 октября, состоится встреча президента России Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, будет встреча с президентом Азербайджана Алиевым завтра. Сам факт проведения встречи говорит о намерении двух лидеров обсудить все насущные моменты», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, основной темой переговоров Путина и Алиева станут двусторонние отношения между Москвой и Баку.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин совершит рабочий визит в Таджикистан с 8 по 10 октября. В ходе поездки российский лидер примет участие в ряде значимых мероприятий, включая многосторонние встречи на высшем уровне. 10 октября Путин поучаствует в заседании Совета глав государств СНГ, которое также пройдет в Душанбе.

