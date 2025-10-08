Песков рассказал, что Путин и Алиев проведут двустороннюю встречу

В Душанбе в четверг, 9 октября, состоится встреча президента России Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Да, будет встреча с президентом Азербайджана Алиевым завтра. Сам факт проведения встречи говорит о намерении двух лидеров обсудить все насущные моменты», — сказал пресс-секретарь президента РФ.
По словам Пескова, основной темой переговоров Путина и Алиева станут двусторонние отношения между Москвой и Баку.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин совершит рабочий визит в Таджикистан с 8 по 10 октября. В ходе поездки российский лидер примет участие в ряде значимых мероприятий, включая многосторонние встречи на высшем уровне. 10 октября Путин поучаствует в заседании Совета глав государств СНГ, которое также пройдет в Душанбе.