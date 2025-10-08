Суд в Молдове отказал в освобождении Гуцул до окончательного вердикта

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Апелляционная палата Кишинева отказала адвокатам главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, которые ходатайствовали об освобождении политика из-под стражи до окончательного решения по делу. Об этом сообщает ТАСС.
«Протест адвоката Натальи Байрам против постановления суда сектора Буюканы о применении превентивной меры в отношении Евгении Гуцул отклоняется как необоснованный», — зачитал постановление судья Виталий Будеч.
Как заявила Наталья Байрам в ходе заседания Апелляционной палаты, защита Гуцул добьется ее освобождения.
Суд над Евгенией Гуцул состоялся 5 августа. Она была признана виновной в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор» и приговорена к семи годам лишения свободы. Гуцул также лишена права быть членом политических партий в течение пяти лет и обязана выплатить $2,4 млн, якобы направленные на финансирование партии. Сама глава Гагаузии отвергает все обвинения и называет дело политическим. Ее адвокаты обвинили в предвзятом отношении к Гуцул судью первой инстанции и опротестовали приговор в Апелляционной палате Кишинева. -0-