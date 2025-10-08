Ричмонд
Депутата АдГ Риша исключили из фракции за поездку на конференцию в РФ

Руководство отделения в Гамбурге инициировало процедуру исключения политика из партии.

Источник: Аргументы и факты

В Гамбурге фракция партии «Альтернатива для Германии» исключила из своих рядов депутата Роберта Риша, причиной стало его участие в конференции международной лиги антиглобалистов в Санкт-Петербурге, пишет Welt, ссылаясь на решение фракции.

«Фракция исключила 41-летнего политика из своих рядов. Кроме того, руководство регионального отделения партии инициировало процедуру его исключения также из партии», — говорится в статье.

В партии указали, что Риш заранее не согласовал с фракцией свою поездку в РФ, в результате он нарушил ее внутренние правила. В решении говорится, что в Санкт-Петербурге политик находился на антиглобалистком мероприятии, которое противоречит принципам партии.

При этом Риш сообщил, что поездку в Россию он совершил в частном порядке, а на конференции антиглобалистов оказался случайно, сопровождая свою «давнюю подругу из Санкт-Петербурга». Политик также утверждает, что ему было ничего неизвестно ни о программе, ни об участниках. По словам Риша, он согласился там выступить, заявив о «необходимости мира в Европе» и «выразил свою озабоченность в связи с расширением войны в Европе».

Ранее бизнесмен Константин Малофеев сообщил, что в сентябре в Санкт-Петербурге состоялась учредительная конференция Международной лиги антиглобалистов «Паладины». В город приехали более 50 делегатов с трех континентов из 15 правых патриотических организаций.

Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Германия активно участвует в «нагнетании в Европе истеричной русофобии, пытается и здесь играть лидирующую роль, поэтому делает все, чтобы сформировать из РФ образ врага». Он прокомментировал высказывание представителя Минобороны ФРГ Кеннет Хармса, ранее отметившего, что Берлин принял к сведению заявление президента России Владимира Путина о модернизации ВМФ РФ.

