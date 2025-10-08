Депутата АдГ Риша исключили из фракции за поездку на конференцию в РФ

При этом Риш сообщил, что поездку в Россию он совершил в частном порядке, а на конференции антиглобалистов оказался случайно, сопровождая свою «давнюю подругу из Санкт-Петербурга». Политик также утверждает, что ему было ничего неизвестно ни о программе, ни об участниках. По словам Риша, он согласился там выступить, заявив о «необходимости мира в Европе» и «выразил свою озабоченность в связи с расширением войны в Европе».