Просто смехотворно: В Финляндии усомнились, что Россия не ответит на передачу «Томагавков»

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема предупредил об опасных последствиях возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. Он написал об этом в своей публикации в социальной сети X.

Источник: Life.ru

«Ракеты Tomahawk могут быть в ядерном исполнении, а мы хотим передать их Украине. Мысль о том, что Россия не примет никаких ответных мер, — просто смехотворна», — считает Мема.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп ранее заявлял, что по сути уже определился с вопросом поставок Украине дальнобойных ракет «Томогавк». Глава России Владимир Путин прокомментировал эту тему, дав понять, что если Белый дом решится на этот шаг, то перечеркнёт весь прогресс, который был достигнут в налаживании двустороннего диалога Москвы и Вашингтона. Что касается возможностей этого оружия, то практически все сходятся на том, что ракеты не смогут оказать сколь бы то ни было значительного влияние на ход конфликта, а ВС России обладают всеми средствами, чтобы сбивать «Томогавки». В Британии считают, что Владимир Зеленский так рьяно добивается поставок этих ракет с одной целью — для эскалации конфликта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

