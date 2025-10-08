Джонсон заявил, что демократы затягивают шатдаун

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон сказал, что представители Демократической партии блокируют соглашение по бюджету, чтобы показать внутрипартийную политическую борьбу.
Джонсон утверждает, что демократы опасаются «марксистского крыла» своей партии в связи с перспективой избрания мэром Нью-Йорка «крайне левого, но недостаточно левого для коммунистов» Чака Шумера.
Демократы, по словам Джонсона, спровоцировали конфликт по вопросу, не связанному с бюджетом.
