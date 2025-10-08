Ричмонд
Владимир Путин начинает государственный визит в Республику Таджикистан

Владимир Путин прибыл в Республику Таджикистан с государственным визитом. У трапа самолёта его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Эмомали Рахмон: биография президента Таджикистана
Соседние страны оказывают влияние на политику России и жизнь ее граждан, и полезно понимать, кто находится во главе государств, граничащих с РФ. Одним из таких лидеров стал Эмомали Рахмон, прошедший путь от работника совхоза до кресла президента Таджикистана. Собрали главное из его биографии.
