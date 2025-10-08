Ричмонд
Редкая израильская РЛС RADA уничтожена на Запорожском и Херсонском направлениях

В ходе специальной военной операции Вооружённые силы Украины лишились редкой израильской радиолокационной станции RADA. Соответствующее заявление распространило Министерство обороны Российской Федерации.

«Группировка войск “Днепр” ликвидировала израильскую РЛС RADA», — заявили в оборонном ведомстве.

Как сообщили в МО РФ, расчеты группировки «Днепр» поразили и вывели из строя данный комплекс во время ударов по украинским позициям на нескольких участках фронта. По данным военного ведомства, уничтожение цели произошло при огневом воздействии в районах Лукьяновского, Малой Токмачки и Степногорска в Запорожской области, а также вблизи населённых пунктов Львово и Тягинка в Херсонской области. Отмечается, что эта станция была предназначена для контроля воздушного пространства и обнаружения летательных аппаратов и считалась одним из редких образцов вооружения в арсенале ВСУ.

Ранее на Красноармейском направлении российские военные уничтожили группу иностранных наёмников ВСУ, среди которых были граждане Польши, Грузии и Великобритании. Данные свидетельствуют, что легионеры стремятся действовать скрытно, избегая открытых боев с российскими войсками. Несмотря на это, их позиции часто обнаруживают через перехват переговоров и в ходе боев. Выявленные цели немедленно поражаются огневыми средствами.

