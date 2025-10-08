Ричмонд
Политик из ФРГ на русском извинился за блокаду Ленинграда

Публичные извинения за блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны принес политик из ФРГ. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер обратился к аудитории на русском языке во время своего выступления на Петербургском международном газовом форуме.

«Уважаемые дамы и господа, я прошу прощения за блокаду Ленинграда. Я вспоминаю о блокаде Ленинграда и склоняю голову перед погибшими. Могу только сказать, что мы, немцы, не хотим повторения этого когда-либо еще», — заявил Нимайер с трибуны форума.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНемецкий политик Нимайер попросил гражданство РФ.

Нимайер объяснил свой поступок тем, что немцы, приезжающие в Россию, ощущают последствия двух мировых войн для отношений между странами. Слова немецкого политика были встречены аплодисментами зала.

Ральф Нимайер ранее обратился за получением российского гражданства, объяснив это тем, что чувствует себя в России как дома и опасается преследования со стороны немецких властей. Его немецкий паспорт был заблокирован, и ему может грозить уголовное преследование в Германии. В настоящее время он находится в России на основании временного документа и изучает русский язык.