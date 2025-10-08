Политик из ФРГ на русском извинился за блокаду Ленинграда

Ральф Нимайер ранее обратился за получением российского гражданства, объяснив это тем, что чувствует себя в России как дома и опасается преследования со стороны немецких властей. Его немецкий паспорт был заблокирован, и ему может грозить уголовное преследование в Германии. В настоящее время он находится в России на основании временного документа и изучает русский язык.