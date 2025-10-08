Политик из ФРГ на русском извинился за блокаду Ленинграда

Немецкий политик Нимайер попросил прощения за блокаду Ленинграда.
Публичные извинения за блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны принес политик из ФРГ. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер обратился к аудитории на русском языке во время своего выступления на Петербургском международном газовом форуме.
«Уважаемые дамы и господа, я прошу прощения за блокаду Ленинграда. Я вспоминаю о блокаде Ленинграда и склоняю голову перед погибшими. Могу только сказать, что мы, немцы, не хотим повторения этого когда-либо еще», — заявил Нимайер с трибуны форума.
Нимайер объяснил свой поступок тем, что немцы, приезжающие в Россию, ощущают последствия двух мировых войн для отношений между странами. Слова немецкого политика были встречены аплодисментами зала.
Ральф Нимайер ранее обратился за получением российского гражданства, объяснив это тем, что чувствует себя в России как дома и опасается преследования со стороны немецких властей. Его немецкий паспорт был заблокирован, и ему может грозить уголовное преследование в Германии. В настоящее время он находится в России на основании временного документа и изучает русский язык.