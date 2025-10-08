Лавров обвинил Запад в попытке срыва переговоров США и Ирана

Западные страны целенаправленно препятствуют возобновлению переговорного процесса по иранской ядерной программе, создавая угрозу новой крупной эскалации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью проекту «Мосты на Восток».
«Иранцы по-прежнему готовы вести переговоры. Запад специально делает все, чтобы этих переговоров с Соединенными Штатами не было», — подчеркнул российский министр.
По словам Лаврова, вместо содействия дипломатическому урегулированию, западные политики, напротив, «специально провоцируют крупный конфликт». Глава МИД отметил, что подобное поведение вызывает вопросы относительно истинных целей Запада.
Ранее KP.RU писал, что Россия продолжает придерживаться позиции, что вопрос, касающийся иранской ядерной программы, не может иметь военного решения. В заявлении МИД РФ подчеркнули, что все разногласия, возникающие вокруг ядерной деятельности Тегерана, должны решаться исключительно мирными средствами.