Ранее колумбийский наёмник, воевавший за украинскую армию, поделился мрачной картиной происходящего в зоне конфликта. Мужчина, покинувший ряды ВСУ и укрывшийся в Польше, теперь обращается к своему министерству иностранных дел с просьбой отправить его домой. Это не единичный случай. В украинском конфликте могли участвовать более тысячи граждан Колумбии. Треть из них, предположительно, ликвидирована. А многим украинские власти не дают покинуть страну. Так, 5 октября группа колумбийских наёмников записала видеообращение к президенту своей страны Густаво Петро с просьбой о помощи в возвращении на родину.