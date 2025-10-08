Ричмонд
Послом США в Таллине был утвержден русскоговорящий уроженец Эстонии Пипко

Сенат Конгресса США утвердил послом в Таллине росскоязычного уроженца Эстонии.

Сенат Конгресса США утвердил послом в Таллине росскоязычного уроженца Эстонии. Послом станет юрист Роман Пипко.

Пипко родился в Эстонии в 1960 году и эмигрировал вместе с матерью эмигрировал в США в 1981 году. После приезда в Соединенные штаты он работал в Институте исследований СССР Колумбийского университета.

Американский президент США говорил, что Пипко представлял интересы США в Европейском банке реконструкции и развития и в Фонде предпринимательства США в России.

