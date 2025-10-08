Ричмонд
Мишустин: Российский АПК за десять лет вырос более чем на 50%

Мишустин отметил, что российский АПК стал высокотехнологичным и конкурентоспособным.

Источник: Комсомольская правда

За последние десять лет сельское хозяйство России выросло более чем на 50 процентов, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на выставке «Золотая осень».

«За десять лет агропром в России вырос свыше чем на 50%. Он стал более высокотехнологичным и конкурентоспособным», — уточнил Мишустин.

Премьер-министр отметил, что агропромышленный комплекс России стал не только высокотехнологичным, но и конкурентоспособным. По словам премьера, развитие сельского хозяйства укрепило суверенитет страны, став одной из его ключевых опор.

Ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев в разговоре с KP.RU подчеркнул, что агропромышленный комплекс превратился в важную отрасль экономики. Он обеспечивает продовольственную безопасность и устойчиво развивается, сохраняя гармонию с природой. Патрушев добавил, что переход к собственному производству сделал АПК драйвером экономики.