Проверьте свои покупки: в Беларуси запретили продавать виноградный уксус

В Беларуси попал под запрет реализации виноградный натуральный уксус (6%), следует из реестра опасной продукции.

В Беларуси попал под запрет реализации виноградный натуральный уксус (6%), следует из реестра опасной продукции.

Производителем данного уксуса является ООО «СП Мирный» (Россия), поставщик на территории Беларуси — ООО «Альтерини».

В ходе испытаний специалисты обнаружили в составе недопустимую для использования при производстве уксуса пищевую добавку — краситель азорубин (Е122). Количество красителя составило 17,2 мг/кг. Из-за этого продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.