Проверьте свои покупки: в Беларуси запретили продавать виноградный уксус

В ходе испытаний специалисты обнаружили в составе недопустимую для использования при производстве уксуса пищевую добавку — краситель азорубин (Е122). Количество красителя составило 17,2 мг/кг. Из-за этого продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.