Египет предложил ХАМАС не сдавать оружие, а приостановить его применение в Газе

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Египетские посредники на переговорах о прекращении огня в секторе Газа предложили палестинскому движению ХАМАС временно прекратить применение оружия в анклаве вместо того, чтобы сдавать его. Об этом сообщил глава Госинформслужбы Египта Дия Рашван, информирует ТАСС.
«В вопросе разоружения ХАМАС могут возникнуть серьезные трудности, поэтому египетская сторона предложила приостановить применение оружия в Газе. Движение позитивно отреагировало на эту инициативу», — приводит его слова телеканал Al-Ghad.
Рашван выразил уверенность в том, что прибытие в Египет специального посланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера говорит о благоприятном ходе переговоров по Газе. По словам главы службы, стороны в настоящий момент обсуждают, как будут увязаны отвод израильских войск с территории анклава и освобождение удерживаемых там заложников.
В Шарм-эш-Шейхе 6 октября возобновились непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС. Посредниками на них выступают представители Египта, Катара и Соединенных Штатов. В консультациях также принимает участие делегация Турции под руководством главы Национальной разведывательной организации Ибрагима Калына. ХАМАС и Израиль передали друг другу списки заложников и заключенных, которых планируется освободить. -0-