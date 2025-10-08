Конгрессвумен из США Луна планирует встретиться с главой РФПИ Дмитриевым

Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна сообщила, что рассчитывает в октябре провести встречу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, на которой они обсудят вопросы «торговли и мира».
«Мы планируем встретиться позднее в этом месяце, чтобы обсудить вопросы мира и торговли», — приводит ее слова РИА Новости.
Луна сообщила, что дата встречи будет зависеть от графика Дмитриева, она состоится, когда главой РФПИ будет находиться в США.
Ранее Дмитриев сообщил, что рассекреченный внутренний доклад ЦРУ указал на личное вмешательство на тот момент президента США Джо Байдена в блокирование распространения сведений о коррупции своей семьи на Украине.