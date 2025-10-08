Ричмонд
Медведев прилетел в Пхеньян

ПХЕНЬЯН, 8 октября. /ТАСС/. Председатель партии «Единая Россия», замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР), передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Делегация «Единой России» во главе с Медведевым прилетела в Пхеньян по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания ТПК.

Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
