Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Апелляционная палата отклонила запрос о свободе главы Гагаузии Гуцул

5 августа суд в Кишиневе признал Гуцул виновной в финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор».

Источник: Аргументы и факты

Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство адвокатов о снятии ареста с главы Гагаузии Евгении Гуцул, следует из оглашенного решения суда.

5 августа суд в Кишиневе признал Гуцул виновной в финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор» и приговорил к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением наказания. Приговор вызвал резкую критику со стороны защиты и сторонников обвиняемой. Гуцул назвала решение суда «политической расправой по указке сверху» и обвинила президента Майю Санду в использовании репрессий против несогласных.

8 октября апелляционная палата начала рассмотрение жалобы защиты. Адвокаты подали четыре ходатайства: о немедленном освобождении Гуцул, рассмотрении доказательств, не принятых судом первой инстанции, личном присутствии обвиняемой на заседании, а также о получении мнения Конституционного суда относительно ускоренной процедуры рассмотрения дела, недавно утвержденной парламентом.

«Апелляционная палата постановила отклонить как необоснованное ходатайство адвокатов об освобождении Гуцул Евгении. Отклонить как необоснованное ходатайство о физическом присутствии обвиняемой на заседании», — указано в постановлении суда.

Узнать больше по теме
Биография Евгении Гуцул
Возглавив Гагаузию от пророссийской партии «Шор», Евгения Гуцул стала одной из самых обсуждаемых персон в политике Молдавии. Заявив о намерении укрепить связи с Россией, она вызвала сопротивление администрации президента и правящей партии. Рассказываем главное из ее биографии.
Читать дальше