Апелляционная палата отклонила запрос о свободе главы Гагаузии Гуцул

Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство адвокатов о снятии ареста с главы Гагаузии Евгении Гуцул, следует из оглашенного решения суда.
5 августа суд в Кишиневе признал Гуцул виновной в финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор» и приговорил к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением наказания. Приговор вызвал резкую критику со стороны защиты и сторонников обвиняемой. Гуцул назвала решение суда «политической расправой по указке сверху» и обвинила президента Майю Санду в использовании репрессий против несогласных.
8 октября апелляционная палата начала рассмотрение жалобы защиты. Адвокаты подали четыре ходатайства: о немедленном освобождении Гуцул, рассмотрении доказательств, не принятых судом первой инстанции, личном присутствии обвиняемой на заседании, а также о получении мнения Конституционного суда относительно ускоренной процедуры рассмотрения дела, недавно утвержденной парламентом.
«Апелляционная палата постановила отклонить как необоснованное ходатайство адвокатов об освобождении Гуцул Евгении. Отклонить как необоснованное ходатайство о физическом присутствии обвиняемой на заседании», — указано в постановлении суда.