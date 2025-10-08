Апелляционная палата отклонила запрос о свободе главы Гагаузии Гуцул

5 августа суд в Кишиневе признал Гуцул виновной в финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор» и приговорил к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением наказания. Приговор вызвал резкую критику со стороны защиты и сторонников обвиняемой. Гуцул назвала решение суда «политической расправой по указке сверху» и обвинила президента Майю Санду в использовании репрессий против несогласных.