Белоусов посетил российскую военную базу в Таджикистане

Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Таджикистан посетил ключевые военные объекты Минобороны, включая 201-ю военную базу и оптико-электронный узел. Соответствующая информация была распространена пресс-службой военного ведомства.

Источник: Life.ru

Главе оборонного ведомства доложили о ходе переоснащения подразделений современными образцами вооружения, включая доработку техники с учётом опыта специальной военной операции и установку систем противоударной защиты. Белоусову также продемонстрировали разнотипные беспилотные летательные аппараты и современные средства противодействия им, состоящие на вооружении российской базы в Центральной Азии.

Президент России Владимир Путин был лично встречен на взлётно-посадочной полосе президентом Эмомали Рахмоном. Как ранее сообщалось, в программу визита входят участие в саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании глав государств СНГ в Душанбе, а по завершении запланированных мероприятий президент проведёт брифинг для представителей средств массовой информации.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

