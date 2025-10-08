Белоусов посетил российскую военную базу в Таджикистане

Президент России Владимир Путин был лично встречен на взлётно-посадочной полосе президентом Эмомали Рахмоном. Как ранее сообщалось, в программу визита входят участие в саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании глав государств СНГ в Душанбе, а по завершении запланированных мероприятий президент проведёт брифинг для представителей средств массовой информации.