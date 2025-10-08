Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госстандарт запретил продавать эти орехи. В чем причина?

В Беларуси запретили продавать жареные орехи макадамия (со вкусом молока, подслащенные) от производителя Yunnan Muyuan Food, следует из реестра опасной продукции.

В Беларуси запретили продавать жареные орехи макадамия (со вкусом молока, подслащенные) от производителя Yunnan Muyuan Food, следует из реестра опасной продукции.

Импортер продукции на территорию Беларуси — ООО «Фрутреал» (Витебская область, г. Полоцк).

В ходе проверки установлено, что при производстве орехов использовались недопустимые пищевые добавки — цикламовая кислота, а также ее соли цикламаты натрия и кальция (Е952), ацесульфам калия (Е950), эритрит (Е968). Таким образом, продукция не соответствует требованиям безопасности, касающихся пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств.