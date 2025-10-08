Госстандарт запретил продавать эти орехи. В чем причина?

В ходе проверки установлено, что при производстве орехов использовались недопустимые пищевые добавки — цикламовая кислота, а также ее соли цикламаты натрия и кальция (Е952), ацесульфам калия (Е950), эритрит (Е968). Таким образом, продукция не соответствует требованиям безопасности, касающихся пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств.