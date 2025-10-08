Кочанова: парламентская дипломатия имеет огромный потенциал для укрепления межцивилизационного диалога

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Совете Республики Национального собрания Беларуси в формате видео-конференц-связи прошла встреча руководителей парламентов стран — членов Группы друзей нейтралитета на тему «Межпарламентский диалог — ключевой инструмент обеспечения мира и доверия на глобальном уровне», передает корреспондент БЕЛТА.
Группа друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития — неформальное объединение государств — членов ООН, созданное по инициативе Туркменистана. В нее входят 27 стран, среди них Беларусь, Россия, Венесуэла, Египет, Казахстан, Китай, Марокко, Узбекистан и другие. Группа представляет собой платформу для развития многостороннего диалога по вопросам практического применения принципов нейтралитета в целях предотвращения конфликтов, устранения их причин и последствий, а также при решении гуманитарных проблем.
Во встрече с белорусской стороны приняла участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова, а также председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник, заместитель председателя Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Наталья Якубицкая и председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию Юрий Панфилов.
Наталья Кочанова отметила, что Беларусь — миролюбивое государство, которое проводит политику добрососедства. «Она лежит в основе нашей парламентской деятельности. Мы сотрудничаем и объединяемся в союзы и стратегические партнерства со странами доброй воли, которые нацелены на мир и созидательное развитие. Парламентская дипломатия обладает колоссальным потенциалом для укрепления межцивилизационного диалога, что особенно важно в условиях сложного становления многополярного, более справедливого миропорядка. Текущая ситуация как никогда требует постановку во главу угла межгосударственных отношений принципов добрососедства, равноправного и взаимоуважительного диалога. Об этом на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине говорил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что в основе международных отношений должны лежать подлинная многосторонность и равноправное партнерство. Нам, членам Группы друзей нейтралитета, нужно активно продвигать эти ключевые принципы на многосторонних международных парламентских площадках. Голос парламентариев должен звучать громко», — подчеркнула председатель Совета Республики.
На встрече также говорилось о том, что только многополярный мир может обеспечить равную и неделимую безопасность, уважение международного права и признание многообразия путей развития. «В прошлом году на открытии второй минской конференции по евразийской безопасности наш Президент выступил за создание общего пространства доверия и сотрудничества, за объединение стран не против кого-либо, а во имя общей цели, чтобы избежать фатального цивилизационного разлома. Минск 28−29 октября примет участников уже третьей международной конференции по евразийской безопасности, на которой Беларусь и Россия выступят с инициативой принятия совместного заявления под названием “На пути к Евразийской хартии многополярности и многообразия в XXI веке”. Призываем Группу друзей нейтралитета присоединиться к этому совместному заявлению», — сказала спикер.
Участники мероприятия согласились, что в условиях сложных геополитических трансформаций крайне важно сберечь и приумножить непреходящие ценности мира и всеобщей безопасности, развивать дружественные отношения между нациями, разрешать противоречия через сотрудничество. «Это возможно только при консолидации государств-единомышленников, продвигающих миролюбивую повестку и созидательные инициативы. Парламентарии находятся в авангарде этой важной цивилизационной миссии. У нашей Группы друзей нейтралитета — огромный потенциал для защиты и утверждения многополярности, формирования справедливой, устойчивой и неделимой системы безопасности, а также обеспечения незыблемости норм и принципов международного права», — добавила Наталья Кочанова.
Вступительное слово принадлежало председателю Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой. Среди выступающих также была председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Шолбан Кара-оол, генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг, председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Казахстана Андрей Лукин, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи и другие. -0-