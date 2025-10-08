Кочанова: парламентская дипломатия имеет огромный потенциал для укрепления межцивилизационного диалога

На встрече также говорилось о том, что только многополярный мир может обеспечить равную и неделимую безопасность, уважение международного права и признание многообразия путей развития. «В прошлом году на открытии второй минской конференции по евразийской безопасности наш Президент выступил за создание общего пространства доверия и сотрудничества, за объединение стран не против кого-либо, а во имя общей цели, чтобы избежать фатального цивилизационного разлома. Минск 28−29 октября примет участников уже третьей международной конференции по евразийской безопасности, на которой Беларусь и Россия выступят с инициативой принятия совместного заявления под названием “На пути к Евразийской хартии многополярности и многообразия в XXI веке”. Призываем Группу друзей нейтралитета присоединиться к этому совместному заявлению», — сказала спикер.