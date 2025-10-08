Залужный опроверг слухи о подготовке к президентским выборам на Украине

«Пусть хоть миллион раз это скажут и напишут какие-то источники, но его позиция четкая и неизменная… Есть подозрение, что эта информация, так же как и прошлая, про якобы формирование Залужным предвыборного штаба в Лондоне, — это звенья одной цепи, с одним и тем же заказчиком», — заявила Тороп.