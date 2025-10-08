Залужный опроверг слухи о подготовке к президентским выборам на Украине

«Пусть хоть миллион раз это скажут и напишут какие-то источники, но его позиция четкая и неизменная… Есть подозрение, что эта информация, так же как и прошлая, про якобы формирование Залужным предвыборного штаба в Лондоне, — это звенья одной цепи, с одним и тем же заказчиком», — заявила Тороп.
Она подчеркнула, что Залужный твёрдо намерен оставаться в стороне от политики до завершения боевых действий и не занимается ни формированием партии, ни подготовкой к выборам, несмотря на публикации в западных СМИ о его возможных политических амбициях.
Ранее сообщалось, что бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный начал формирование политической команды для возможного участия в будущих президентских выборах. Это развитие ситуации следует за ранее опубликованными данными социологических опросов, в которых Залужный возглавил рейтинг доверия украинских граждан с показателем 74%, опередив действующего Владимира Зеленского. Исследования также показывали, что гипотетическая политическая партия под его руководством имела бы значительные шансы на успех в парламентских выборах.
