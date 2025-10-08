МВФ: глобальный госдолг через четыре года превысит объем мировой экономики

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявил, что к 2029 году глобальный госдолг превзойдет объем мировой экономики.
Объем заимствований растет в первую очередь из-за увеличения госдолга в развитых экономиках и развивающихся странах с рыночной экономикой, сказала Георгиева в Вашингтоне.
Другой темой, о которой рассказала Георгиева, стали импортные пошлины США.
