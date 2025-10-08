Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВФ: глобальный госдолг через четыре года превысит объем мировой экономики

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявил, что к 2029 году глобальный госдолг превзойдет объем мировой экономики.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявил, что к 2029 году глобальный госдолг превзойдет объем мировой экономики.

Объем заимствований растет в первую очередь из-за увеличения госдолга в развитых экономиках и развивающихся странах с рыночной экономикой, сказала Георгиева в Вашингтоне.

Другой темой, о которой рассказала Георгиева, стали импортные пошлины США.

Читайте материал «Джонсон заявил, что демократы затягивают шатдаун».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше