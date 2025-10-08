Ричмонд
Правительство РФ снизило квоту на временное проживание мигрантов

Правительство России приняло решение уменьшить квоту на выдачу разрешений на временное проживание для иностранных граждан в 2026 году, теперь их число снижено до 3802 единиц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распоряжение кабмина.

Источник: Life.ru

«Установить на 2026 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 3 тыс. 802 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам РФ», — говорится в тексте.

В правительстве напомнили, что курс на снижение квоты продолжает планомерно исполняться. Так, в этом году она составляла 5,5 тысяч разрешений, а в прошлом — 10595 единиц. Получается, что за два года цифра уменьшена более чем в 2,5 раза.

Ранее сообщалось, что дети участников программы по переселению соотечественников могут быть освобождены от обязательного тестирования по русскому языку при поступлении в российские школы. Соответствующий законопроект внёс в Госдуму депутат Константин Затулин.

