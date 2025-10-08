Правительство РФ снизило квоту на временное проживание мигрантов

В правительстве напомнили, что курс на снижение квоты продолжает планомерно исполняться. Так, в этом году она составляла 5,5 тысяч разрешений, а в прошлом — 10595 единиц. Получается, что за два года цифра уменьшена более чем в 2,5 раза.