Лавров предупредил о последствиях автономии сирийских курдов для всего региона

Попытки предоставить сирийским курдам «автономию или поддерживать сепаратистские настроения» могут вызвать распространение курдской проблемы на весь регион. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью проекту «Мосты на Восток».
«Если эти “игры” с сирийскими курдами “в автономию, в сепаратизм” выльются во что-то конкретное, то курдская проблема может взорваться во всех других странах региона», — сказал российский министр.
Лавров подчеркнул, что все государства, имеющие влияние на ситуацию в Сирии, должны быть заинтересованы в сохранении единства страны, включая Дамаск и различные этнические, конфессиональные и политические группы.
Напомним, министр обороны Сирии Морхеф абу Касра и командующий «Сирийскими демократическими силами» Мазлум Абди достигли соглашения о полном прекращении боевых действий на севере и северо-востоке страны. Перемирие вступило в силу сразу после переговоров. Стороны обсудили ключевые направления и военные позиции.