Лавров предупредил о последствиях автономии сирийских курдов для всего региона

Попытки автономии сирийских курдов могут взорвать ситуацию на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Попытки предоставить сирийским курдам «автономию или поддерживать сепаратистские настроения» могут вызвать распространение курдской проблемы на весь регион. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью проекту «Мосты на Восток».

«Если эти “игры” с сирийскими курдами “в автономию, в сепаратизм” выльются во что-то конкретное, то курдская проблема может взорваться во всех других странах региона», — сказал российский министр.

Лавров подчеркнул, что все государства, имеющие влияние на ситуацию в Сирии, должны быть заинтересованы в сохранении единства страны, включая Дамаск и различные этнические, конфессиональные и политические группы.

Напомним, министр обороны Сирии Морхеф абу Касра и командующий «Сирийскими демократическими силами» Мазлум Абди достигли соглашения о полном прекращении боевых действий на севере и северо-востоке страны. Перемирие вступило в силу сразу после переговоров. Стороны обсудили ключевые направления и военные позиции.

