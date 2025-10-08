Немецкий политик на русском попросил прощения за блокаду Ленинграда

В Санкт-Петербурге глава Немецкого совета по конституции и суверенитету Ральф Нимайер на русском языке принес извинения за блокаду Ленинграда германскими войсками в период Второй мировой войны.
«Уважаемые дамы и господа, я прошу прощения за блокаду Ленинграда», — заявил немецкий политик, выступая на заседании Петербургского международного газового форума.
Он также отметил, что немецкие граждане, посещающие Россию, ощущают, насколько сильно две мировые войны повлияли на отношения между государствами.
«Я вспоминаю о блокаде Ленинграда и склоняю голову перед погибшими. Могу только сказать, что мы, немцы, не хотим повторения этого когда-либо ещё», — подытожил Нимайер.
Его заявление было встречено аплодисментами аудитории.