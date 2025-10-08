Постпред РФ при ОЗХО: Украина продолжает применять и производить химоружие

«Российская сторона продолжает фиксировать не только случаи использования украинскими националистами токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, но и наличие по всей Украине разветвленной сети лабораторий для их массового производства», — приводит РИА Новости его выступление на 110-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.