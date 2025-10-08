Постпред РФ при ОЗХО: Украина продолжает применять и производить химоружие

Российская сторона располагает данными, что Киев продолжает применять химическое оружие, а на территории Украины работает сеть лабораторий для его производства, сообщил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.
«Российская сторона продолжает фиксировать не только случаи использования украинскими националистами токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, но и наличие по всей Украине разветвленной сети лабораторий для их массового производства», — приводит РИА Новости его выступление на 110-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.
По словам Тарабрина, Россия подготовила материалы по фактам применения Украиной боевых отравляющих веществ, в том числе контрольные пробы, аналитические данные по их анализу и сопутствующую документацию, Москва готова передать их экспертам организации.
«Российская Федерация обратилась в Техсекретариат (ОЗХО) с просьбой направить экспертов с визитом для оказания технической помощи в соответствии с положениями Конвенции по запрещению химоружия», — сказал он.
Напомним, в июле Тарабрин сообщил, что Россия передала Техническому секретариату Организации по запрещению химического оружия доказательства использования Украиной токсичных веществ.