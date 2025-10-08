Ричмонд
Путин подарил Рахмону книгу об истории таджикского народа и картину Бирштейна

Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон провели неформальную встречу в душанбинском Ботаническом саду «Ирам», после которой у них запланирован обед. Российского лидера, прибывшего с государственным визитом, встретили у трапа самолёта, и он уже возложил цветы к монументу Исмаилу Сомони.

Источник: Life.ru

Президент России преподнёс своему таджикскому коллеге роскошно оформленную книгу.

«Такая книга, называется “Таджики”. Их всего 25», — рассказал Путин.

Российский лидер пояснил, что дарит первый экземпляр этого издания. Он охарактеризовал книгу как фундаментальный научный труд, обобщающий историю, антропологию и этнографию таджикского народа, включая данные о его расселении и информацию из последней переписи населения России. По словам Путина, в работе хорошо изложена как история, так и современность.

«Самый дорогой подарок. “Таджики” — это “от и до”. Самый лучший подарок», — выразил восхищение Рахмон.

Кроме того, российский президент подарил визави картину «Таджикские друзья» работы советского художника-импрессиониста Макса Бирштейна.

Напомним, что по итогам делового визита в Таджикистан у Владимира Путина запланирована встреча с представителями прессы. Глава РФ пробудет в Душанбе до 10 октября и за это время поучаствует в двух международных форумах: саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании руководителей стран СНГ. Беседа с журналистами состоится после этих мероприятий.

