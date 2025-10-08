Путин подарил Рахмону книгу об истории таджикского народа и картину Бирштейна

Напомним, что по итогам делового визита в Таджикистан у Владимира Путина запланирована встреча с представителями прессы. Глава РФ пробудет в Душанбе до 10 октября и за это время поучаствует в двух международных форумах: саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании руководителей стран СНГ. Беседа с журналистами состоится после этих мероприятий.