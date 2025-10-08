Раскрыта шокирующая схема финансирования СБУ убийства генерала Кириллова

Следствие установило, что Курбонов несколько месяцев вел слежку за генералом, арендовав для этого около сотни автомобилей и постоянно консультируясь с кураторами. Изначально теракт планировался у подмосковной дачи Кириллова, но из-за того, что генерал там редко бывал, было решено совершить нападение в столице.