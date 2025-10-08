Работа крупнейшего порта Европы частично парализована из-за забастовки докеров

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа крупнейшего порта Европы — Роттердама — оказалась частично парализована из-за 48-часовой забастовки докеров, отвечающих за крепление и разгрузку контейнеров. Об этом сообщает портал NU.nl со ссылкой на компании-операторы Matrans и ILS, информирует ТАСС.
Акция началась днем 8 октября и, по информации профсоюза FNV, приведет к фактической остановке всей работы в контейнерных терминалах. Протест был объявлен после безрезультатных переговоров между профсоюзами и руководством порта о повышении заработной платы.
«Из-за шторма “Эми”, прошедшего в минувшие выходные, порт и так переполнен судами, ожидающими разгрузки. Но без докеров суда не смогут ни выйти в море, ни разгрузиться», — отметил представитель профсоюза FNV.
Объединение рабочих требует повышения зарплаты на 7%, а также автоматической индексации окладов с учетом инфляции. В свою очередь руководства компаний Matrans и ILS считают требования чрезмерными и подчеркивают, что докеры в Роттердаме уже получают зарплаты, превышающий средний показатель по стране.
«Логистический процесс будет серьезно нарушен. Прибывающие в порт суда невозможно обслуживать без докеров», — заявил генеральный директор Matrans. По его словам, судоходные компании ожидают образования очередей в порту, что может привести к серьезным убыткам для гавани и транспортных операторов.
Порт Роттердама является крупнейшим грузовым узлом Европы и обслуживает более 14 млн контейнеров в год. В последние годы нидерландские профсоюзы усилили давление на работодателей, требуя повышения оплаты труда на фоне роста цен и расходов на электроэнергию. Как отмечают эксперты, подобные акции подрывают устойчивость логистических цепочек ЕС, уже испытывающих трудности из-за глобальных кризисов. -0-