Работа крупнейшего порта Европы частично парализована из-за забастовки докеров

Объединение рабочих требует повышения зарплаты на 7%, а также автоматической индексации окладов с учетом инфляции. В свою очередь руководства компаний Matrans и ILS считают требования чрезмерными и подчеркивают, что докеры в Роттердаме уже получают зарплаты, превышающий средний показатель по стране.