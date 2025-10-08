В Афганистане заблокировали доступ к Instagram*, Facebook* и Snapchat

Миссия ООН в Афганистане заявила, что от всемирной сети были отрезаны более 43 миллионов человек. Представители организации также подчеркнули, что отключение интернета негативно сказалось на критически важных сферах, включая предоставление финансовых, банковских и медицинских услуг.