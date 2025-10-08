Представитель Госдепа США Андреоли прибыл в Москву

Директор офиса по России Госдепартамента США Питер Андреоли приехал в Москву, чтобы обсудить работу американского посольства. Как сообщили в диппредставительстве США, он провел плановые консультации с дипломатами и встретился с представителями Министерства иностранных дел России.
Отмечается, что обсуждались вопросы функционирования посольств обеих стран. Кроме того, у Андреоли были ограниченные контакты с другими лицами.
При этом в США продолжают обсуждать возможность поставки Украине высокоточных ракет Tomahawk. Окончательного решения по этому вопросу пока нет. Президент России Владимир Путин предостерег американского лидера Дональда Трампа от положительного решения.
По словам Путина, поставка таких ракет разрушит отношения между Москвой и Вашингтоном. Российский лидер отметил, что сейчас отношения между Россией и США имеют положительные тенденции. Однако он предупредил, что отправка Вашингтоном высокоточных крылатых ракет может свести на нет все усилия по улучшению диалога.