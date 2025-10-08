Совет судей РФ исключил Виктора Момотова из состава президиума

Совет судей России исключил из списка членов президиума фамилию Виктора Момотова, ранее занимавшего первую строку в этом перечне как глава структуры. Об этом свидетельствуют данные сайта.
Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда Момотова по его собственному письменному заявлению. После этого он получил статус судьи в отставке, который сохраняет для него гарантии неприкосновенности.
Ранее KP.RU писал Виктору Момотову ограничили выезд из России. Ограничение введено судебными приставами в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры, которая требует изъять его активы и связанных с ним лиц на сумму не менее 9 млрд рублей.
Также Момотов обратился с просьбой о закрытом судебном разбирательстве по делу об изъятии его имущества. Представитель бывшего судьи отметил, что в деле содержатся сведения, относящиеся к банковской и налоговой тайне, и поэтому процесс должен проходить в закрытом режиме.