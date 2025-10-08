Ричмонд
Медведев прибыл в Пхеньян на празднование 80-летия Трудовой партии Кореи

Российская делегация примет участие в официальных торжествах, приуроченных к юбилею партии, который будет отмечаться 10 октября.

Источник: Аргументы и факты

Зампред Совбеза РФ и руководитель «Единой России» Дмитрий Медведев посетил Северную Корею для участия в праздновании 80-й годовщины создания Трудовой партии Кореи (ТПК).

Политик является главой делегации «Единой России», прибывшей в Пхеньян по приглашению ЦК ТПК. Российские представители примут участие в официальных мероприятиях, посвященных юбилею партии, отмечаемому 10 октября.

ТПК является руководящей политической силой в КНДР, основанной 10 октября 1945 года. Эта дата имеет статус государственного праздника в Северной Корее.

В сентябре министр обороны РФ Андрей Белоусов после переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына в Китае отметил активное развитие связей между Москвой и Пхеньяном. Он также выразил восхищение военнослужащими Корейской народной армии и выразил благодарность за освобождение Курской области.

