Медведев прибыл в Пхеньян на празднование 80-летия Трудовой партии Кореи

Зампред Совбеза РФ и руководитель «Единой России» Дмитрий Медведев посетил Северную Корею для участия в праздновании 80-й годовщины создания Трудовой партии Кореи (ТПК).
Политик является главой делегации «Единой России», прибывшей в Пхеньян по приглашению ЦК ТПК. Российские представители примут участие в официальных мероприятиях, посвященных юбилею партии, отмечаемому 10 октября.
ТПК является руководящей политической силой в КНДР, основанной 10 октября 1945 года. Эта дата имеет статус государственного праздника в Северной Корее.
В сентябре министр обороны РФ Андрей Белоусов после переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына в Китае отметил активное развитие связей между Москвой и Пхеньяном. Он также выразил восхищение военнослужащими Корейской народной армии и выразил благодарность за освобождение Курской области.