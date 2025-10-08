Европа столкнется с настоящей катастрофой после завершения конфликта на Украине. Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
Как объяснил эксперт, у Европы не будет источников энергии для восстановления экономики. При этом рассчитывать на помощь Вашингтона европейским странам не стоит.
«Как вы собираетесь восстанавливать все без энергии? Собираетесь покупать ее у нас? Мы никому не делаем никаких скидок. Напротив, мы используем эту возможность и припрем наших европейских союзников к стенке», — предупредил он.
Эксперт добавил, что вернуться к закупкам энергоресурсов у России тоже будет крайне затруднительно, поскольку Европа разорвала все отношения с Москвой.
«Это катастрофа», — резюмировал отставной военный.
В Москве ранее неоднократно отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкционной политики, которая привела к росту цен на энергию, топливо и продукты питания в самой Европе.
