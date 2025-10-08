Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Будет катастрофа»: Европе предрекли ужас после украинского конфликта

Европа столкнется с настоящей катастрофой после завершения конфликта на Украине.

Европа столкнется с настоящей катастрофой после завершения конфликта на Украине. Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Как объяснил эксперт, у Европы не будет источников энергии для восстановления экономики. При этом рассчитывать на помощь Вашингтона европейским странам не стоит.

«Как вы собираетесь восстанавливать все без энергии? Собираетесь покупать ее у нас? Мы никому не делаем никаких скидок. Напротив, мы используем эту возможность и припрем наших европейских союзников к стенке», — предупредил он.

Эксперт добавил, что вернуться к закупкам энергоресурсов у России тоже будет крайне затруднительно, поскольку Европа разорвала все отношения с Москвой.

«Это катастрофа», — резюмировал отставной военный.

В Москве ранее неоднократно отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкционной политики, которая привела к росту цен на энергию, топливо и продукты питания в самой Европе.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.