Сенат США вновь не принял законопроекты о финансировании правительства

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенат Конгресса США уже в шестой раз за последние недели отклонил два предложенных партиями законопроекта, направленных на обеспечение финансирования работы федерального правительства, которое сейчас частично приостановлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал C-SPAN.
Разработанный республиканцами и ранее одобренный Палатой представителей документ в ходе процедурного голосования получил поддержку 54 членов Сената, против высказались 45. Внесенный демократами законопроект поддержали 47 сенаторов, против выступили 52. Для одобрения в верхней палате Конгресса необходимо набрать не менее 60 голосов.
Сенаторам пока не удалось достичь договоренностей, которые бы позволили прекратить частичную приостановку работы федерального правительства США (шатдаун). Она началась в полночь 1 октября (07.00 по минскому времени) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.
7 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что вашингтонская администрация из-за шатдауна может провести значительные сокращения и увольнения сотрудников американских ведомств, а также свернуть ряд государственных программ. При этом он не привел подробностей. Кроме того, президент США не исключил, что какой-то части сотрудников американских ведомств после возобновления финансирования правительства не будет выплачена задним числом зарплата. -0-