Мэр Чикаго Джонсон назвал Трампа угрозой демократии

Американский лидер Дональд Трамп представляет угрозу для американской демократии, выразил мнение мэр города Чикаго Брэндон Джонсон после призыва президента США посадить его в тюрьму.
«Этот президент нестабилен, неуравновешен, и, откровенно говоря, представляет угрозу нашей демократии», — сказал он в эфире телеканала CNN.
Мэр отметил, что ранее Трамп уже призывал несправедливо арестовать чернокожего мужчину. Джонсон подчеркнул, что никуда не уйдет и будет защищать Чикаго.
Он также указал, что развертывание солдат Нацгвардии в Чикаго «незаконно и противоречит конституции».
Ранее сообщалось, что Трамп распорядился направить 300 бойцов национальной гвардии в американский город Чикаго (штат Иллинойс), где усилилась напряженность между федеральными агентами и протестующими.
Отметим, 6 сентября президент США не исключил возможность привлечения Пентагона для решения миграционного кризиса в Чикаго.