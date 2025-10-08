Ричмонд
Мэр Чикаго Джонсон назвал Трампа угрозой демократии

Развертывание солдат Нацгвардии «незаконно и противоречит конституции», заявил глава города.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп представляет угрозу для американской демократии, выразил мнение мэр города Чикаго Брэндон Джонсон после призыва президента США посадить его в тюрьму.

«Этот президент нестабилен, неуравновешен, и, откровенно говоря, представляет угрозу нашей демократии», — сказал он в эфире телеканала CNN.

Мэр отметил, что ранее Трамп уже призывал несправедливо арестовать чернокожего мужчину. Джонсон подчеркнул, что никуда не уйдет и будет защищать Чикаго.

Он также указал, что развертывание солдат Нацгвардии в Чикаго «незаконно и противоречит конституции».

Ранее сообщалось, что Трамп распорядился направить 300 бойцов национальной гвардии в американский город Чикаго (штат Иллинойс), где усилилась напряженность между федеральными агентами и протестующими.

Отметим, 6 сентября президент США не исключил возможность привлечения Пентагона для решения миграционного кризиса в Чикаго.

