Бывший глава ФБР Коми не признал вину по делу о лжесвидетельстве

Бывший директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми официально отверг все обвинения в даче ложных показаний конгрессу и воспрепятствовании расследованию. Соответствующее заявление прозвучало на слушаниях в федеральном суде Александрии (штат Вирджиния), где ему были предъявлены официальные обвинения.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, защита Коми намерена оспаривать обвинительное заключение, характеризуя его как «избирательное и политически мотивированное». Дело связано с расследованием предполагаемого российского вмешательства в американские выборы, в ходе которого экс-главе ФБР инкриминируют нарушение законодательства при даче показаний перед конгрессом.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подверг резкой критике бывшего директора ФБР Джеймса Коми, охарактеризовав его как «коррумпированного» чиновника и одного из наихудших деятелей в американской истории, который, по словам Трампа, длительное время наносил ущерб стране. Американский лидер заявил о скором привлечении Коми к ответственности за его действия. В свою очередь, экс-директор ФБР отверг все обвинения, выразив готовность доказать свою невиновность в судебном порядке, и отметил разочарование в действиях министерства юстиции, подчеркнув при этом свою веру в федеральную судебную систему.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

