Бывший глава ФБР Коми не признал вину по делу о лжесвидетельстве

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подверг резкой критике бывшего директора ФБР Джеймса Коми, охарактеризовав его как «коррумпированного» чиновника и одного из наихудших деятелей в американской истории, который, по словам Трампа, длительное время наносил ущерб стране. Американский лидер заявил о скором привлечении Коми к ответственности за его действия. В свою очередь, экс-директор ФБР отверг все обвинения, выразив готовность доказать свою невиновность в судебном порядке, и отметил разочарование в действиях министерства юстиции, подчеркнув при этом свою веру в федеральную судебную систему.