Макрон оказался рекордно непопулярен среди французов

Компания Elabe провела опрос для издания Les Echos, в рамках которого 14 процентов респондентов заявили, что одобряют деятельность президента Франции. Эммануэль Макрон не был столь непопулярен среди французов за время своего президентства.

Бюро парламента Франции отказалось инициировать процедуру по объявлению импичмента Макрону.

За время, которое Макрон был президентом, правительство сменялось четырежды, и новое также может быть распущено.

