«Друзья вместе. Враги напрягаются»: Медведев сделал заявление по прибытии в Пхеньян

Дмитрий Медведев прокомментировал реакцию западных стран на свой визит в КНДР. Своё заявление заместитель председателя Совбеза РФ сделал в мессенджере МАХ. Политик отметил, что союзнические отношения между странами сохраняются, в то время как противники демонстрируют напряжённую реакцию.

Источник: Life.ru

«Прибыл на 80-летие Трудовой партии Кореи. Время идёт. Друзья вместе. Враги напрягаются», — указал он.

Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил сомнения в способности европейских лидеров принимать ответственные военные решения и участвовать в конфликте с Россией. Он охарактеризовал европейские страны как уязвимые и разобщённые, отметив, что они способны преследовать лишь собственные интересы в условиях современного экономического хаоса. По мнению Медведева, европейские политики лишены стратегического мышления и пассионарности, необходимых для ведения войны, а население Европы он назвал инертным, изнеженным и не имеющим желания сражаться как за общие идеалы, так и за собственную землю.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

