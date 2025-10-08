Немецкая партия АдГ исключила депутата за участие в конференции в России

В партии намерены довести процедуру до конца и исключить политика также из рядов самой АдГ. Как пояснили в гамбургском отделении, проведённое мероприятие имело антидемократическую направленность и полностью противоречило партийным ценностям. Со своей стороны Роберт Риш заявил, что оказался на конференции случайно в рамках своего частного визита. По словам депутата, давняя знакомая просто пригласила его составить ей компанию, а о сути события он представления не имел. Риш добавил, что возможность выступить ему предоставили спонтанно, и он никак не реагировал на заявления других участников.