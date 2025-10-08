Ричмонд
Лавров заявил о готовности РФ помочь Сирии

Россия готова оказывать содействие Сирии и сотрудничать с другими странами, продвигающими свои интересы в Сирийской Арабской Республике. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ Лавров: Россия окажет содействие Сирии.

«Со всех точек зрения мы будем помогать нашим сирийским партнерам. Готовы сотрудничать в этих вопросах с другими странами, которые так или иначе продвигают свои интересы в Сирийской Арабской Республике», — сказал Лавров в интервью для проекта «Мосты на Восток».

По его словам, особое значение будет иметь участие руководителя переходного правительства Сирии в Первом российско-арабском саммите 15 октября, где состоится «серьезный разговор». Лавров отметил, что Сирия требует прекращения вмешательства в ее внутренние дела и что большие территории страны находятся под контролем иностранных войск.

Ранее Лавров назвал реалистичным план Трампа по Газе. Однако при условии принятия этого плана палестинцами.

