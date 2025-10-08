Ричмонд
Постпред при ОЗХО: РФ вновь фиксирует использование химического оружия Киевом

Россия продолжает зафиксировать применение Киевом химического оружия и наличие сетей лабораторий для его производства на территории Украины. Постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин озвучил эту информацию.

Источник: Life.ru

«Вызывает серьёзную обеспокоенность обстановка вокруг применения химоружия на Украине. Российская сторона продолжает фиксировать не только случаи использования украинскими националистами токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, но и наличие по всей Украине разветвлённой сети лабораторий для их массового производства», — отметил он на 110-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.

Россия готова предоставить экспертам ОЗХО контрольные пробы и другие материалы, подтверждающие факты применения Киевом боевых отравляющих веществ. Тарабрин добавил, что Россия обратилась в Техсекретариат ОЗХО с просьбой направить экспертов для оказания технической помощи согласно Конвенции о запрещении химического оружия. Представитель РФ выразил надежду на организацию этого визита и отметил готовность передать контрольные пробы и аналитические материалы для анализа.

В начале сентября спасатели Днепропетровска официально предупреждали жителей возможной химической угрозе и рекомендовали закрыть окна. Соответствующее сообщение распространяло местное сообщество.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.